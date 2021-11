Echtgenoot van overleden cameraregisseur Halyna Hutchins neemt advocaat onder de arm

Celebrities Moeder van Britney Spears kwam met het idee van de bewindvoe­ring: “Ze heeft in het geheim mijn leven verwoest”

Jamie Spears (69) heeft dan wel bakken kritiek over zich heen gekregen over de curatele waarmee hij zijn dochter dertien jaar lang onder controle hield, maar volgens Britney (39) zelf was het haar moeder Lynne (66) die met het idee op de proppen kwam. In een bericht op Instagram schreef de zangeres dat haar vader niet slim genoeg is om zoiets te bedenken.

