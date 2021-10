Echtgenoot Halyna Hutchins reageert op haar tragische overlijden: “Ik heb al gepraat met Alec Baldwin”

CelebritiesEen tragisch ongeluk kostte donderdag het leven aan cameraregisseur Halyna Hutchins (42). Acteur Alec Baldwin (63) schoot haar per ongeluk neer op de set van de film ‘Rust’. Haar weduwnaar, Matthew Hutchins, heeft ondertussen met Baldwin gesproken. Dat laat hij weten in een reactie aan The Daily Mail.

Het noodlot sloeg donderdag toe, rond iets voor twee ‘s middags. Op de set van de nieuwe film ‘Rust’ in Santa Fe vuurde acteur Alec Baldwin een geweer af, waarna cameraregisseur Halyna Hutchins geraakt werd en overleed. Regisseur Joel Souza werd ook geraakt, maar kon ondertussen het ziekenhuis alweer verlaten.

Hutchins was getrouwd met advocaat Matthew Hutchins. Samen hebben ze een achtjarige zoon. Matthew heeft nu in The Daily Mail een eerste reactie gegeven op wat er gebeurd is. “Ik heb gepraat met Alec Baldwin en hij is erg hulpvaardig”, klonk het onder meer. “Wanneer iemand van de familie overlijdt, komt daar uiteraard heel wat bij kijken. We doen ons best om al het nodige te regelen. Er wordt veel getelefoneerd en berichten gestuurd. En we waarderen al het medeleven." Hutchins gaf ook nog aan dat hij in samenwerking met het AFI (het American Film Institute, red.) een herdenking voor z'n overleden vrouw wil organiseren.

Aan The Insider liet Hutchins dan weer weten dat hij geen woorden had om het gebeurde te beschrijven. “Ik ga nog geen commentaar kunnen geven op de feiten of op wat we nu doormaken, maar ik waardeer het dat iedereen zo medelevend is.”

Ondertussen heeft de man ook op sociale media een eerbetoon aan z'n echtgenote geschreven. “Halyna inspireerde ons allemaal met haar passie en haar visie", klonk het bij een foto van z'n echtgenote en hun zoontje. “Haar nalatenschap is te belangrijk om in woorden samen te vatten. Ons verlies is enorm en we vragen dat ook dat de media de privacy van mijn familie respecteert zodat we dit kunnen verwerken. We danken iedereen die beelden en verhalen over haar leven deelt."

