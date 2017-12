Echtgenoot Cameron Diaz eist geld terug na mislukte verbouwing Benji Madden niet tevreden over nieuw interieur EDA

13u37 0 epa Showbizz Rocker Benji Madden spant een rechtszaak aan tegen de interieurontwerper die recent zijn woning onder handen nam. Lees: verprutste. Meneer Cameron Diaz eist een vergoeding van maar liefst 425.000 euro.

Vorig jaar lieten Benji Madden (38) en Cameron Diaz (45) de logeerkamer, keuken, bijkeuken en 'mancave' van één van hun optrekjes opknappen. De verbouwing werd in oktober vorig jaar afgerond en had een kostenplaatje van ruim 400.000 euro.

De gitarist is een jaar na datum echter bijzonder ontevreden over het afgeleverde prutswerk en onderneemt nu gerechtelijke stappen tegen The Wooden Palate, een vooraanstaand houtbewerkingsbedrijf dat heel wat Hollywoodsterren waaronder Sylvester Stallone, tot haar klanten mag rekenen.

Benji zou vooral zeer ongelukkig zijn geweest over de op maat gemaakte deuren voor zijn wijnkelder. Hij eist nu een vergoeding van 425.000 euro voor de schade en juridische kosten.

Het is echter onduidelijk of het over het charmante optrekje van 483 vierkante meter gaat...

Daily Mail

... Of het in Beverly Hills gelegen Engelse country house (waarde :10 miljoen dollar) waar Madden en Cameron in 2015 hun ja-woord gaven.

Daily Mail