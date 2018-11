Echte lief van Sarah-Lynn Clerckx speelt (op eigen verzoek) haar aanrander in ‘Familie’ HL

15 november 2018

20u25 0 Showbizz In ’Familie’ staat de plotse terugkeer van Marie-Rose (Martine Jonckheere) al de hele week centraal, maar tussendoor zorgen ook andere personages nog voor een serieuze portie suspense. Zo werd Louise aangerand in de aflevering van donderdag.

Het personage van Sarah-Lynn Clerckx (19) genoot van een avondje uit in een danscafé maar werd daar lastiggevallen door een opdringerige jongeman. Twee keer stuurde ze hem wandelen. Toen de student besefte dat hij een blauwtje had opgelopen, kookte zijn potje over. Hij achtervolgde de dochter van Bart, toen ze naar huis wilde fietsen. De kerel reed Louise klem en probeerde haar vervolgens te verkrachten. Voor die moeilijke scène kreeg de actrice een erg ongewone tegenspeler: haar echte vriend Lukas, met wie ze ondertussen iets meer dan een half jaar samen is.

Eenmalig

“Lukas is ook acteur, maar dat wist ik in het begin niet”, zegt Sarah-Lynn. “Hij vertelde me wel dat hij in amateurgezelschappen zit, maar ik dacht dat het om een hobby ging. Niet dus. Lukas studeert drama aan het Lemmensinstituut in Leuven. Ik ben eens naar een monoloog van hem gaan kijken en hij was supergoed. Toen ik hem over mijn verhaallijn in ‘Familie’ vertelde, stelde hij zelf voor om de rol van die aanvaller te spelen. Hij meende het heel serieus, dus heb ik het voorgesteld aan mijn bazen bij ‘Familie’. Die hebben toen een kortfilm van hem bekeken en het was meteen goed. De opnamen verliepen super. Voor alle duidelijkheid: het was een eenmalige gastrol. Hij kan niet terugkeren.”