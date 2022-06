“Echt heel bizar”: Vlaamse advocate analyseert vonnis in de zaak Johnny Depp vs Amber Heard

CelebritiesZo’n twee dagen hadden de juryleden nodig om tot een besluit te komen in de smaadzaak van Johnny Depp (58). De acteur kreeg over de hele lijn gelijk, maar ook zijn tegenstander Amber Heard (36) boekte een succes. Maar wat wil dat nu precies zeggen over de aantijgingen van huiselijk geweld? Hoe voorspelbaar was de uitspraak? En wat nu Amber in beroep wil gaan? We vroegen het aan de Vlaamse advocate Claudia Van de Velde. “Ze kunnen alsnog een schikking treffen.”