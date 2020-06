Echt Antwaarps Teater stopt ermee: “Het coronavirus heeft ons de das om gedaan” SDE

05 juni 2020

19u28 28 Showbizz Slecht nieuws voor fans van het Echt Antwaarps Teater. Het toneelgezelschap stopt ermee. Dat laat oprichter Ruud De Ridder (68) via Facebook weten.

“Net voor het veertigste speelseizoen van ons Echt Antwaarps teater moeten wij helaas de beslissing nemen de activiteiten van ons theater te stoppen. Het coronavirus heeft ons de nek om gedaan”, schrijft Ruud De Ridder op Facebook. “De verkochte tickets voor de voorstellingen van de maand mei die verplaatst werden naar september zijn ontoereikend om alle kosten te kunnen betalen. Er kunnen ook geen nieuwe tickets meer aangenomen worden vanwege de beperking van het aantal toeschouwers in de zaal. Bovendien is de interesse zeer laag omdat het publiek blijft afwachten.”

“Nicole (Laurent, z'n echtgenote, red.) en ikzelf zijn er het hart van in maar we zijn gedurende deze hele lockdown moe gestreden en uitgeput van het nadenken over oplossingen. We hadden, na de sluiting van onze eigen zaal, gehoopt zorgeloos onze reisvoorstellingen en onze twee reeksen in de Arenberg te kunnen blijven brengen. Corona heeft daar anders over geoordeeld!" Het afscheid valt de theatermakers zwaar: “Het is met pijn in het hart dat wij afscheid van jullie moeten nemen maar het kan niet anders. Onze fut en moed is weg. We moeten er nu voor zorgen dat onze gezondheid niet verder in het gedrang komt.”

De Ridder wil voorlopig niet verder reageren op het nieuws: “Mentaal is het nu even te moeilijk."