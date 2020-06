Echt Antwaarps Teater stopt ermee: “Het coronavirus heeft ons de das om gedaan” SDE/ADA

05 juni 2020

19u28 215 Showbizz Slecht nieuws voor fans van het Echt Antwaarps Teater. Het toneelgezelschap stopt ermee. Dat laat oprichter Ruud De Ridder (68) via Facebook weten. Door de coronacrisis en het verplicht stopzetten van alle culturele evenementen liepen de kosten te hoog op. “Het is met pijn in het hart dat wij afscheid van jullie moeten nemen maar het kan niet anders. Onze fut en moed is weg.”

“Net voor het veertigste speelseizoen van ons Echt Antwaarps teater moeten wij helaas de beslissing nemen de activiteiten van ons theater te stoppen. Het coronavirus heeft ons de nek om gedaan”, schrijft Ruud De Ridder op Facebook. “De verkochte tickets voor de voorstellingen van de maand mei die verplaatst werden naar september zijn ontoereikend om alle kosten te kunnen betalen. Er kunnen ook geen nieuwe tickets meer aangenomen worden vanwege de beperking van het aantal toeschouwers in de zaal. Bovendien is de interesse zeer laag omdat het publiek blijft afwachten.”

“Nicole (Laurent, z'n echtgenote, red.) en ikzelf zijn er het hart van in maar we zijn gedurende deze hele lockdown moe gestreden en uitgeput van het nadenken over oplossingen. We hadden, na de sluiting van onze eigen zaal, gehoopt zorgeloos onze reisvoorstellingen en onze twee reeksen in de Arenberg te kunnen blijven brengen. Corona heeft daar anders over geoordeeld!" Het afscheid valt de theatermakers zwaar: “Het is met pijn in het hart dat wij afscheid van jullie moeten nemen maar het kan niet anders. Onze fut en moed is weg. We moeten er nu voor zorgen dat onze gezondheid niet verder in het gedrang komt.”

Wie ondertussen al tickets kocht voor hun nieuwe voorstelling ‘Wie Zal Het Zeggen? Ik Zeker Niet!’ kan zijn geld terugvragen. Toch vraagt Ruud ook begrip. “Voor ons betekent het terug betalen van al die tickets een geweldige financiële aderlating, voor de meesten onder u betekent dit een kleine som. Indien u dit niet terug betaald wilt, danken wij u daarvoor uit het diepste van ons hart en helpt u ons de nog openstaande rekeningen en lopende kosten die nog volgen te kunnen betalen.”

Eind maart klonk Ruud nog hoopvol in deze krant. In een interview vertelde hij hoe hij tijd had genomen om tijdens de lockdown nieuwe theaterstukken te schrijven. “Dit is mijn kans om voor de eerste keer in mijn carrière een nieuw stuk op tijd klaar te hebben. Je zou denken dat dat wel moet lukken niet maar ik ben iemand die een deadline nodig heeft en laat die er nu net niet zijn”, lachte hij toen.

Maar repetities lagen toen al stil en zijn terugkeer naar de bakermat - de Arenberg - waar het destijds allemaal voor het Echt Antwaarps Teater begon moest noodgedwongen uitgesteld worden. Dat de terugkeer uiteindelijk nooit zou plaatsvinden, had hij toen niet durven denken. Met het stopzetten van het Echt Antwaarps Teater verliest Antwerpen een iconisch gezelschap waar menig Antwerpenaar en ver daarbuiten ooit wel eens binnenstapte en ongetwijfeld prachtige herinneringen aan overhield.

De Ridder wil voorlopig niet verder reageren op het nieuws: “Mentaal is het nu even te moeilijk." Eenzelfde geluid klinkt bij Anke De Ridder, die deel uitmaakt van de vaste cast van het Echt Antwaarps Teater, ook zij wil nog geen commentaar op het nieuws kwijt: “We zijn het allemaal nog aan het verwerken.”

Acteur Luc Caals speelde 16 producties met het Echt Antwaarps Teater. Hij was nog niet op de hoogte van het nieuws. “Is dat echt?” klinkt het. “Dat is een enorm verlies voor de cultuur. Ik had dit niet zien aankomen. In het begin van de coronacrisis klonk Ruud nog heel strijdvaardig. In september vliegen we er terug in, zei hij nog. Dat het Echt Antwaarps Teater nu van het theaterfirmament verdwijnt is enorm spijtig. Maar Ruud mag trots zijn op wat hij heeft verwezenlijkt en ik wil hem ook heel hard bedanken dat ik daar deel van heb mogen uitmaken.”