Dylan Farrow nu heel specifiek over het misbruik van adoptievader Woody Allen: "Hij raakte mijn intieme delen aan" DBJ

18 januari 2018

17u16

Bron: CBS 0 Showbizz De adoptiedochter van Woody Allen, Dylan Farrow (32), heeft in een televisie-interview details gegeven over het misbruik van Allen en gezegd dat hij al heel lang liegt. Farrow was op het ogenblik van de feiten 7 jaar en ze zegt ook dat het beter zou zijn als hij aangeklaagd zou geweest zijn.

In gesprek met journalist Gayle King zegt de dochter van actrice Mia Farrow dat acteurs die met de regisseur blijven samenwerken, "hun medeplichtigheid moeten erkennen en zichzelf verantwoordelijk moeten houden voor hoe ze de 'zwijgcultuur' in de filmindustrie in stand houden". Ze zegt dat zij al meer dan twintig jaar haar beschuldigingen aan het adres van Allen heeft geuit, maar dat deze altijd genegeerd zijn.

Farrow was toen 7 toen de feiten zich in 1992 afspeelden. "Ik werd naar een kleine zolderruimte gebracht in het huis van mijn moeder (Mia Farrow) in Connecticut. Hij liet me op mijn buik op de grond liggen om met de treintjes van mijn broer te spelen. Daarna ging hij achter mij in het deurgat zitten en toen heeft hij mij seksueel misbruikt. Op 7-jarige leeftijd zou ik gezegd hebben dat hij mijn intieme delen heeft aangeraakt, nu als 32-jarige vrouw kan ik zeggen dat hij mijn schaamlippen en mijn vagina met zijn vingers heeft aangeraakt."

De jonge Dylan bracht haar moeder op de hoogte en ze gingen samen naar de dokter. "Ik was te beschaamd en durfde het niet te vertellen. Maar dan zijn we een tweede keer naar binnen gegaan en heb ik hem wel verteld wat ik ook aan mijn moeder verteld had."

Het is ook niet bij die ene dag gebleven volgens Farrow. Ze moest soms ook met hem in bed wanneer ze enkel ondergoed droeg.

Reactie

De 82-jarige regisseur blijft ontkennen dat er iets is gebeurd. Uit onderzoek door onder meer de kinderbescherming zou blijken dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden. Allen heeft inmiddels een reactie gegeven.

"De instanties die de zaak hebben onderzocht, hebben dit uitvoerig gedaan en geconcludeerd dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden. Wel achtten zij het waarschijnlijk dat een kwetsbaar kind is aangespoord door haar boze moeder om dit verhaal te vertellen, gedurende een hevige relatiebreuk."