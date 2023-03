Dwayne Johnson wordt verrast na thuiskomst van Oscars: “Ik heb er twee gezinsleden bij”

BV Saartje Vanden­dries­sche doet aan 'intermit­tent living': “Je wordt er energieker van”

Saartje Vandendriessche (48) vertelt in Play Café over haar levensstijl. Ze doet namelijk aan ‘intermittent living’. “Je dient hierbij kortstondige stressprikkels toe aan je lichaam, waardoor je lichaam oplossingen moet zoeken en op die manier sterker, vitaler, gezonder en energieker wordt.” Deze prikkels kunnen onder meer koude-, warmte-, of zuurstofprikkels zijn. Meer uitleg en informatie over deze levensstijl geeft Saartje in bovenstaande video.