Dwayne Johnson wordt tv-presentator TC

05 februari 2018

12u18 0 Showbizz De actiester gaat 'The Titan Games' presenteren. Een gloednieuwe televisiecompetitie voor krachtpatsers.

'The Titan Games' zal uitgezonden worden op NBC en tien afleveringen tellen. Dwayne 'The Rock' Johnson zal de show presenteren én produceren. Een klein zijstapje van zijn succesvolle filmcarrière. Op dit moment is de acteur bij ons in de cinema's te zien in de actiekomedie 'Jumanji: Welcome to the Jungle', aan de zijde van onder andere Kevin Hart en Jack Black.