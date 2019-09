Durft Inge De Vogelaere uit een vliegtuig te springen? SDE

02 september 2019

19u50

Bron: Qmusic 0

Inge De Vogelaere (25), die sinds midden augustus samen met Sam De Bruyn (32) en Wim Oosterlinck (46) de ochtendshow van Qmusic presenteert, wordt door haar collega’s uitgedaagd tijdens ‘Operatie Ochtendshow’. Want is ze wel écht klaar om de twee heren te vergezellen tussen 6 en 9 uur? De uitdaging van gisteren was behoorlijk heftig: durft Inge uit een vliegtuig springen?