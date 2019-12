Dure grap: comedian Pete Davidson laat fans zwijgcontract van 1 miljoen tekenen KD

02 december 2019

13u30

Bron: ANP 0 Showbizz Wie de grappen van Pete Davidson steelt, moet daar veel voor betalen. De comedian, die in ons land vooral bekend is als het ex-liefje van popster Ariana Grande, laat de bezoekers van zijn show een zwijgcontract tekenen. Wie zijn grappen verklapt, moet een miljoen dollar (omgerekend 90.000 euro, nvdr.) betalen aan de comedian.

Stacy Young, een fan van Pete, postte dit weekend een foto van het contract. Ze vertelt daarbij dat ze pas op de dag van de show te horen kreeg dat ze het moest tekenen als ze de voorstelling wilde bijwonen. In de overeenkomst staat onder meer "door dit document te ondertekenen, stem je ermee in geen details te bespreken over de show die je gaat zien en de ervaring die je hier beleeft". Bezoekers moesten daarbij hun contactgegevens invullen en hun accounts op sociale media opgeven.

Young weigerde het contract te tekenen en kreeg van het theater waar de comedyshow werd gehouden haar geld terug, zo vertelt ze aan Variety. Een woordvoerder van Davidson wilde geen reactie geven aan het entertainmentmagazine.