Duo Opbrouck-Degand zet het kot op stelten en Bockie met gênant verhaal: de hoogtepunten van aflevering 35 van ‘De Slimste Mens’

tvEen zootje ongeregeld. Pure chaos. Twee losgeslagen projectielen. Hard tegen onzacht. Een kettingreactie die niet meer te stoppen was. Dat was de jurering van het unieke duo Wim Opbrouck-Stefaan Degand. Neem daar nog nieuwkomer Bockie de Repper bij en je had een explosieve cocktail die voor een chaotische aflevering zorgde. Tess Uytterhoeven zat er bij, keek er naar en werd naar huis gespeeld. Riadh Bahri won, Bockie mag gewoon verder spelen.

Vonden we de eerste finale-afleveringen niet echt overweldigend en overdonderend, dan voldeed nummertje drie perfect aan de verwachtingen. Met het duo Opbrouck-Degand op het jurybankje, was er van een reguliere quiz amper sprake. Als een wervelstorm joegen de twee heren door de tv-studio, niks of niemand ontziend. Opbrouck sloeg al heel snel toe door de plexiwand tussen beiden te besmeuren en vooral door later nog eens de oerpauw uit ‘In de Gloria’ feilloos na te doen.

Degand deed waar hij goed in is: pure nonsens verkopen, ongevraagd de boel stilleggen, klanken uitstoten, gepast en ongepast reageren. Heerlijke man in zo’n quiz. De twee vonden bovendien nog een perfecte partner bij Bockie de Repper, die bijwijlen zelfs beter was dan de beroepsheren.

Journalist Riadh Bahri voelde zich thuis bij zoveel gein, ook al omdat hij zelf gemakkelijker wegkwam met zijn lichte homo-brutaliteit. Tess Uytterhoeven was duidelijk minder op haar gemak. Werd een beetje overdonderd en kwam niet aan haar trekken. Ook niet in het finalespel, waar ze kansloos de duimen moest leggen voor Bockie. We gaan richting laatste finaleweek met nog drie heren en vier dames.

De leukste quotes

Bockie heeft na zijn vorige deelname aan de ‘styling’ een kostuum gevraagd. ‘En ik was dat na mijn exit een beetje vergeten. Nu zit ik er hier mee’. Later in de aflevering tovert Bockie nog vijf euro uit zijn kostuum.

Tess (heeft een doordenkertje): ‘Ann Van Hoey (mevrouw Uytterhoeven en dus de mama van Tess) draait haar potten zelf en de mooiste pot zit nu in de studio’.

Tess (nadat ze Erik haar zelfgemaakte lepel heeft bezorgd): ‘Dat is straks uitpakken in het woonzorgcentrum’.

Opbrouck (over ‘veganisten): ‘Ik vind dat iedereen voor zijn eigen deur moet ‘vegan’'.

Degand (of hij iets teveel heeft, tenen, vingers ouzo): ‘Talent’.

Hilarische momenten

Stefaan Degand en Riadh Bahri ontdekken dat ze beide faken als ze in een frituur staan. Ze bestellen voor twee, doen zelfs alsof ze bellen naar hun partner, maar bestellen eigenlijk massaal voor zichzelf.

Bockie is helemaal zichzelf als hij vertelt over een avontuur op toilet. ‘Ik had mijn mondmasker in mijn onderbroek gelegd en mijn broek nadien weer opgetrokken zonder te beseffen dat mijn masker in mijn onderbroek stak. Ik had nadien een paar uur met dat modmasker aan rondgelopen’.

Degand en companie verliezen zich helemaal in een partijtje woorden bedenken met kazen. Van Zwangere Brie, langs Mozzarella Fitzgerald tot Eddie Cheddar. Waarop Bockie de genadesteek geeft met een verhaal hoe hij bij een vriend een resem gekweekte schimmels, ‘een projectje’ dat in de frigo stond, dronken opat.

Pech voor de Poolse buurman van Riadh. Tenminste als de belastingdiensten meekijken. De VRT-journalist vertelt hoe zijn buurman komt klussen als er ergens wat fout zit.

Kantelmomenten

In de chaos die Degand en Opbrouck veroorzaken start Riadh Bahri het best. De ‘Open deur’-ronde zorgt niet voor grote verschillen. Riadh is wel veruit de beste in de ‘Puzzel’, waar Tess veel tijd verliest.

De fotoronde is gesneden koek voor de drie kandidaten. Er is niet eens dertig seconden tijdsverschil tussen plaats 1 en plaats 3.

De finale is dus alweer beslissend. Tess speelt feilloos, Bockie is matig maar pikt later tijd in. Riadh maakt met 90 seconden van de tijd van Bockie het verschil en wint.

In een finale met bij aanvang nauwelijks tijdsverschil knoeien Bockie en Tess om ter hardst. De zenuwen en de stress eisen hun tol, waardoor zelfs evidente antwoorden plots onmogelijk te vinden blijken en de Guldensporenslag ooit in Waterloo door Napoleoon werd uitgevochten. Na liefst tien vragen moet Bockie zich eenvoudig onder de score van Tess laten zakken om dan met nog 31 seconden op de teller simpel uit te spelen door de chemische elementen met z, namelijk zink en zwavel, op te noemen. Met Tess verdwijnt de eerste vrouw uit de finaleweken.

De eindscore (voor het finalespel)

Riadh Bahri 438 sec.

Tess Uytterhoeven 408 sec.

Beckie de Repper 365 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Stapt opnieuw in

Sportanker Catherine Van Eylen