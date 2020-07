Duncan Laurence wil ooit kinderboek schrijven MVO

04 juli 2020

11u05

Bron: ANP 2 Showbizz Duncan Laurence heeft de ambitie om ooit nog eens een kinderboek te schrijven. De 26-jarige Nederlandse songfestivalwinnaar deed die ontboezeming vrijdag in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken.

De zanger schreef op jonge leeftijd al verhalen. “Ik was helemaal geïnspireerd door schrijvers als Paul van Loon en Carry Slee. Ik dacht op 8-jarige leeftijd: ja, dat kan ik ook”, vertelde Duncan. Hij had al een behoorlijk verhaal op papier, waarna zijn oma zelfs een uitgeverij belde. “Zo was ik al op die leeftijd bezig om creatief bezig te zijn.”

Het verhaal ging over de zwarte kat van een heks. “Die beleefde dan op zijn manier de avonturen van de heks mee, vanuit de kat geschreven. Dat vond ik een heel originele twist eigenlijk.”

“Als ik later groot ben wil ik nog wel een kinderboek schrijven”, zo ging Duncan verder. “Misschien pak ik het verhaal van de kat wel op.”