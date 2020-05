Duncan Laurence is weer gelukkig in de liefde Redactie

Bron: AD 2 Showbizz Duncan Laurence (26) heeft een nieuwe vriend. De Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival vertelde voor de camera van RTL Boulevard: “Ik ben heel gelukkig in de liefde.”

Veel wil Duncan over zijn nieuwe geliefde nog niet zeggen. “Het is fijn om iemand te hebben met wie je alles kan delen en met wie je de wereld aan kunt.”



Tijdens zijn succesvolle songfestivalcampagne vormde Duncan een stel met Gerco Jansen, maar in augustus maakte hij bekend dat die relatie gestrand was. “Geen spijt, geen verspilde tranen. Omdat alle dingen die we voelden echt waren. Toch doet het pijn als twee harten uit elkaar gaan. Want we waren tenslotte verliefd. De tijd zal zeker verstrijken en we gaan verder”, schreef hij toen op Instagram.



Duncan was dit weekend weer te vinden op het ‘Eurovisiepodium’. In de speciale ‘Europe Shine A Light-show’ zong hij zijn nieuwe single ‘Someone Else’. Die ‘Someone Else’ heeft hij nu ook in zijn liefdesleven.

