Duncan Laurence droomt van wereldtournee: “Optreden in India? Waarom ook niet!”

Zanger Duncan Laurence is van plan om niet langer in Europa te blijven. Hij en zijn team zouden ‘stiekem’ een wereldtournee aan het plannen zijn. Zijn hit ‘Arcade’ deed het ontzettend goed in de Verenigde Staten en werd het eerste Songfestivallied in 45 jaar dat een plekje kon bemachtigen in de ‘Billboard Hot 100'. Het lied werd ook wereldwijd gestreamd en werd een grote hit in onder meer Israël en Australië. Het populaire sociale media-platform TikTok heeft daar ook zeker bij geholpen. Zijn lied werd een ware hype op TikTok, waardoor zijn bereik en populariteit wereldwijd enorm uitbreidde.

“Afgelopen week belde mijn management om me te vertellen dat ‘Arcade’ momenteel in India in de top 20 staat”, vertelde hij aan ‘AD’ toen hij in Amsterdam was voor een optreden. Duncan gaf aan dat hij achter de schermen volop bezig is met het plannen van een wereldtournee. “We nemen alvast zeker de Verenigde Staten mee. En wat India betreft? Ja, waarom ook niet?” Deze aankondiging komt best als een verrassing, aangezien de zanger afgelopen mei nog heel wat Europese fans in de kou liet staan. Hij annuleerde plots heel wat shows van zijn Europese tournee en gaf hiervoor geen specifieke reden. Heel wat fans waren hierdoor erg teleurgesteld in de zanger. In een emotioneel bericht deelde hij op Twitter hoe erg het hem spijt en lichtte hij ook al een tipje van de sluier op. “Er komen spannende projecten aan, heel binnenkort!”, klonk het.