Duncan James niet verbaasd na opmerkingen over z'n uiterlijk in ‘MasterChef’: “Ik had het wel verwacht”

CelebritiesAfgelopen maandag was voormalig boyband-lid Duncan James (43) te zien in het programma ‘Celebrity MasterChef’. Kijkers verbaasden zich over z'n nieuwe look, maar dat had de zanger wel zien aankomen. Dat vertelde hij voor de uitzending in ‘Good Morning Britain’. “Ik ben wat aangekomen en had vlak voor ik begon wat Botox gebruikt. Daarom zien m’n wenkbrauwen er zo raar uit.”

Duncan James werd in het Verenigd Koninkrijk - en ook in onze contreien - bekend als één vierde van de boyband Blue, die in 2005 uit elkaar ging. In 2011 probeerden de heren nog een keertje om succes te rapen, maar in 2015 liet platenmaatschappij Sony hen vallen wegens tegenvallende verkoopcijfers. Sindsdien werd het zo goed als stil rond de heren.

Maar Duncan James is nu te zien als deelnemer van de populaire kookshow ‘Celebrity MasterChef’. Al ging na de eerste aflevering vooral z’n uiterlijk over de tongen, en niet z'n kookkunsten. “Ik moest echt twee keer kijken naar Duncan James", verbaasde een fan zich op Twitter. “Ik kan niet goed zeggen wat hij precies heeft laten doen, maar hij ziet er sowieso anders uit." Een ander schreef dan weer: “Ik moest echt op Google vertrouwen om te bevestigen dat het wel degelijk om Duncan James ging."

Lees verder onder de tweet

Verwacht

Commentaren die de zanger wel had verwacht, gaf hij al toe. Op Instagram vertelde hij op de avond van de uitzending: “Ik ben zo nerveus. Zoals je kan zien, zag ik er een beetje anders uit toen. Nu is alles weer normaal. Inclusief de wenkbrauwen. Maar dat is een heel ander verhaal."

Enkele dagen voor de eerste aflevering van ‘MasterChef’ was Duncan James ook te gast in ‘Good Morning Britain’. Daar vertelde hij het volgende: “Ik ga na ‘MasterChef’ waarschijnlijk heel wat commentaar over me heen krijgen, want ik ben wat aangekomen en had vlak voor ik begon wat Botox gebruikt. Daarom zien m'n wenkbrauwen er zo raar uit”, legde hij uit. “Als ik dus een ding geleerd heb, is het om nooit met verse Botox op nationale televisie te verschijnen."

In het interview trok Duncan James ook fel van leer tegen de online pesterijen. “Dat is walgelijk”, liet hij optekenen. “Ik vind echt dat er een soort van verificatie zou moeten zijn wanneer je een account aanmaakt. Als je iets te zeggen hebt, moet je daar ook voor durven uitkomen. Want als je zoiets op televisie zou zeggen, zou je gekruisigd worden. Er moet dus iets veranderen. Ik heb een dochter van 16 en ook zij werd al online gepest. Dat is voor niemand leuk."

Reünie

Gelukkig was er ook leuker nieuws te melden. Duncan James vertelde dat hij nog steeds hoopte dat Blue opnieuw samen zou komen. “Het is een erg vreemd jaar geweest - voor iedereen, maar voor Blue in het bijzonder", vertelde hij. “In mei bestonden we twintig jaar, maar we hebben dat uiteraard niet echt kunnen vieren. Lee woont in Spanje op dit moment en heeft net een baby gekregen, Simon heeft een baby ... Er is een soort van babyboom gaande", lachte hij. “Het is dus zo goed als onmogelijk om ons allemaal weer samen te krijgen. Dus we zien wel wat komt. Maar hopelijk komt er wel een reünie aan...”

