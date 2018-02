Dumbledore wordt niet uitgesproken gay in 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' TC

01 februari 2018

11u09 0 Showbizz Hoewel schrijfster JK Rowling aangaf dat de legendarische tovenaar homoseksueel was en ooit verliefd is geweest op bad boy Gellert Grindelwald, zal dit niet getoond worden in de nieuwe film. En dat zorgt voor kritiek.

Het is al jaren bekend. Albus Dumbledore, het schoolhoofd van Hogwarts uit de 'Harry Potter'-boeken en -films, was volgens auteur JK Rowling een homo. In verschillende interviews hintte ze dat hij zelfs een relatie heeft gehad met Gellert Grindelwald, een tovenaar die later een soort voorloper van Voldemort werd. Iedereen verwachtte dan ook dat dit gegeven aan bod zou komen in de tweede 'Fantastic Beasts'-film, die zich afspeelt kort na de periode dat Dumbledore en Grindelwald iets gehad zouden hebben. Maar daar komt dus niets van in huis volgens regisseur David Yates. Hij liet weten dat de homoseksualiteit van Dumbledore, gespeeld door Jude Law, in 'The Crimes of Grindelwald' niet expliciet benoemd zal worden.

Teleurstelling

Zijn beslissing zorgt voor teleurstelling én kritiek bij veel Harry Potter-fans en bij de internationale homogemeenschap. "Dit was een fantastische kans geweest om een populair personage te outen", klinkt het. "Nu is het een gemiste kans om homoseksualiteit in sommige samenlevingen uit het verdomhoekje te halen. Dumbledore had een voorbeeld kunnen zijn voor kinderen die angst hebben om zichzelf te outen. Het is onbegrijpelijk dat deze filmmaker zich zo opstelt. We leven toch in 2018?"