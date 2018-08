Duizenden festivalgangers stromen nu al toe in Hasselt voor Pukkelpop Gunter Van Stappen

15 augustus 2018

15u21

Bron: VTM NIEUWS 0 Showbizz In Kiewit stromen vandaag al duizenden mensen toe voor de start van de 33ste editie van Pukkelpop. Officieel start het muziekfestival morgen pas, maar de camping gaat vandaag al open. Vanaf 18 uur barst het eerste feestje op de festivalweide los met optredens van onder meer Zwangere Guy, Diablo Blvd, De Jeugd Van Tegenwoordig, Warhaus en Coely.

Morgen maken Rag'n'Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs en Arcade Fire hun opwachting op het hoofdpodium. Voor wie er last minute wilt bij zijn: er zijn nog tickets beschikbaar.

Andere opstelling

De Main Stage zal er overigens iets anders uitzien, terwijl bepaalde tenten van plaats zijn gewisseld. Daarnaast loopt er een houten boulevard van 528 meter doorheen het hele festival. "We hebben wat zaken veranderd, want Pukkelpop wil steeds vernieuwen", zegt festivalorganisator Chokri Mahassine. "We willen zo alles vlotter doen verlopen, zodat er bijvoorbeeld niet te lang aangeschoven moet worden."