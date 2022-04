Duizend kamers, maar Elizabeth sliep er in de kerkers: de geheimen van Windsor Castle

Het is dé favoriete stek van Queen Elizabeth (95) op haar ouwe dag, maar daarom niet minder spectaculair dan het Londense Buckingham Palace. Met 1000 kamers en 484.000 vierkante meter in oppervlakte is Windsor Castle het grootste kasteel in bezit van de Britse royals. Maar vooral wat zich in die kamers afspeelde spreekt tot de verbeelding: van een piepjonge Elizabeth die zich schuil moest houden in de kerkers, tot verborgen kroonjuwelen. We zetten de grootste geheimen van het oudste kasteel ter wereld op een rij.

Talrijke paleizen heeft de Queen op haar palmares staan, en allemaal hebben ze hun eigen, unieke eigenschappen en geheimen. Elke week nemen wij er eentje onder de loep in deze reeks. Vandaag: Windsor Castle, de thuisbasis van de koningin, en vele vorsten voor haar. Lees ook: Buckingham Palace, het hart van de monarchie in Londen.

Windsor Castle is al bijna duizend jaar in het bezit van de koninklijke familie (volgens experts is het zelfs het oudste kasteel ter wereld), en maar liefst 39 monarchen mochten het al hun thuisbasis noemen. Toch is het een wonder dat het gebouw er nog staat, want in november 1992 vond brak een gigantische brand uit, die vandaag nog bekend staat als ‘the great fire of Windsor’. Het duurde meer dan 10 uur om de vlammen te blussen. Zeker 100 kamers en salons werden beschadigd, en het volledige plafond van de aangebouwde kapel stortte in. Tientallen grote schilderijen van onschatbare waarde gingen verloren omdat ze niet op tijd verplaatst konden worden. Zowel medewerkers van het paleis als vrijwilligers van het leger hielpen mee om de brand onder controle te krijgen en de talrijke kunstschatten te evacueren. De oorzaak? Een brandende lamp die iets te dicht bij en gordijn stond. “Tja, wat wil je dan, met zo’n middeleeuws kasteel?”, vroeg het hoofd van de brandweer zich achteraf luidop af. Een diagnose die menig inwoner zorgen zou baren, maar Queen Elizabeth trekt zich er duidelijk niets van aan.

Elizabeth is de recentste koningin die er door de oude gangen wandelt, en ze heeft naar eigen zeggen haar hart verloren aan het pand. Ze is er veel liever dan in het kleinere, drukkere Buckingham Palace, en heeft besloten om op haar oude dag permanent naar de hallen van Windsor te trekken.

Queen in de kelder

Nochtans had de monarch zelfs voor de brand uitbrak niet alleen maar goede herinneringen aan Windsor. Toen Londen tijdens Wereldoorlog II volledig platgebombardeerd werd door het Duitse leger, wilde Elizabeth’s vader, koning George VI, zijn kinderen laten wegsturen naar het platteland. Daar zouden ze namelijk veiliger zijn. Winston Churchill, de toenmalige eerste minister van het VK, vond dat echter geen goed idee. Volgens hem zou dat een slechte boodschap naar het volk sturen: eentje van wanhoop. De royals zouden beter standvastig zijn en in het Londense blijven. Als compromis kwamen Churchill en de koning overeen dat Elizabeth en haar zus Margaret in Windsor Castle mochten verblijven zo lang de oorlog duurde. Maar ook daar waren ze niet volledig veilig voor de bombardementen. “Er rinkelde een bel, telkens wanneer er vijandige vliegtuigen gespot waren in de buurt”, zo schreef Marion Crawford, één van de nanny’s van Elizabeth, in haar memoires. “Wanneer dat signaal weerklonk, moesten we zo snel mogelijk met de prinsessen naar de kerkers. Daar zouden we dan met z’n allen overnachten, in de hoop dat de bommen ons zouden missen.” Veel hebben ze er echter niet geslapen. “Er was daar geen verwarming of elektriciteit: het was vochtig, donker en ijskoud. We leefden in een soort slecht verlichte onderwereld.” Niet bepaald een koninklijk verblijf, dus, maar de royals overleefden de oorlog wel degelijk.

Verborgen kroonjuwelen

Wat de oorlog ook overleefde dankzij Windsor Castle, waren de koninklijke kroonjuwelen. Die lagen verborgen op de meest gekke plaatsen, zo omschreef Crawford in haar boek. “Op een dag gingen we de verveling tegen door samen met Sir Owen Morshead, een bibliothecaris van Windsor, op ontdekkingstocht te gaan in het kasteel. Hij liet ons enkele geheime doorgangen zien, net als geheime verstopplaatsen voor waardevolle goederen. Zo nam hij ons mee naar een plaats in de bibliotheek, waar verschillende schoendozen waren opgestapeld. Die waren op het eerste zicht gevuld met oud krantenpapier en andere administratie, maar als je ze van dichterbij bekeek zag je dat er peperdure juwelen in verborgen zaten. Het ging om de kroonjuwelen van de koning... Er zat dus voor miljoenen ponden aan schatten in die dozen.”

Spoken?

In plaats van juwelen liggen er vandaag de dag vooral lijken verborgen op de gronden van Windsor. Volgens sommige medewerkers van Windsor Castle is het kasteel een heus spookhuis. Elizabeths echtgenoot, prins Philip, werd op het terrein begraven. Later, wanneer ze zelf komt te overlijden, zullen ze naast elkaar in de koninklijke grafkelders gezet worden. Maar zij zijn lang niet de enigen die er hun laatste rustplaats vinden. De grafkelders bevinden zich massaal onder het kasteel, want de lokale kapel - St. George’s Chapel - kende niet alleen veel koninklijke huwelijken, maar ook enorm veel begrafenissen. “Niet iedereen daar rust in vrede”, aldus een paleismedewerker in Newsweek. Maar liefst 150 medewerkers van de Queen hebben een vast onderkomen in het kasteel, en daar hebben ze naar eigen zeggen al één en ander meegemaakt. “Sommige van die monarchen werden onthoofd, of vergiftigd, of ze stierven na een slepende ziekte... Overal binnen het paleis ligt wel iémand begraven. Dat is een enge gedachte. Vooral in de kapel begint het druk te worden: rond het altaar, onder het gangpad, onder de zitplaatsen en langs de westelijke deur bevinden zich graven.”

Combineer dat met het feit dat het kasteel al 1000 jaar oud is, en je weet dat er hier en daar een goed spookverhaal de rondte moet doen. Het beroemdste spook van Windsor Castle is waarschijnlijk koning Henry VIII. Hij was de eerste monarch die Windsor als officieel koninklijk onderkomen gebruikte. Daarvoor werd het enkel gebruikt als militaire burcht. “De huidige bewoners van het pand zijn blijkbaar voor hem”, klinkt het. “Hij heeft immers twee van zijn zes vrouwen onthoofd, dat wil wat zeggen.” Gasten die in het paleis verbleven menen dat ze ‘s nachts het klagen en kreunen van de Tudor-koning - die zo’n 500 jaar geleden regeerde - nog konden horen. Sommigen beweren zelfs dat ze een dikke, angstige of kwade man hebben zien verschijnen in de gangen. Anne Boleyn, de tweede vrouw van Henry én de eerste die hij een kopje kleiner maakte, zou bovendien spoken in het Dean’s Cloister van Windsor. “Veel medewerkers zijn ervan overtuigd dat ze hier nog zijn, ja. Je zou ervan schrikken hoe bijgelovig je wordt als je in een eeuwenoud kasteel woont”, aldus de insider.

Toekomstig optrekje van William?

Hopelijk zijn de kleine prins George, prinses Charlotte en prins Louis niet bang voor spoken, want hun vader zou wel eens de volgende landheer van Windsor kunnen worden. Wanneer de Queen sterft, zal prins Charles zijn intrek nemen in Buckingham Palace, zo maakte hij al bekend. Niet in Windsor, dus. Dat betekent dat het kasteel vrij komt te staan voor andere belangrijke troonopvolgers, zoals prins William en zijn echtgenote Kate Middleton. Zij wonen momenteel in Kensington Palace, maar het is algemeen bekend dat ze het overwegen om dichter bij Londen te komen wonen. Dat zou William de kans geven om nog dichter betrokken te zijn bij koninklijke beslissingen, gezien de afstand tussen Windsor en Buckingham Palace redelijk klein is.

Zoals het klokje thuis tikt

Tot slot nog een leuk weetje over het kasteel: Windsor Castle telt exact 379 klokken, waarvan alleen die in de keuken vijf minuten voor staan. Dat gebeurt bewust, zodat de Queen altijd op tijd en stond haar maaltijden geserveerd krijgt. Er is zelfs een specifieke verantwoordelijke voor de klokken in het paleis, en dat is op dit moment Robert Ball. Hij moet ervoor zorgen dat geen enkel klokje het laat afweten. “De twee weekends in het jaar waarop de klok verzet wordt, zijn de drukste voor ons team”, legt hij uit. “We proberen dan honderden klokken te verzetten op zeer korte tijd.” Elizabeth hoeft het ook nooit koud te hebben in haar thuisbasis, want er zijn maar liefst 300 haarden om bij te gaan zitten.

