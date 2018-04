Duivelse Julia maakt comeback in 'Thuis': "Paulientje, het is mama!" hl

20 april 2018

20u40 0 Showbizz Paulien is in shock en met haar wellicht ook een pak ‘Thuis’-kijkers. In de aflevering van vrijdagavond dook plots haar psychopatische moeder weer op. Julia staat duidelijk te popelen om na een stilte van zeven maanden voor wat extra suspense te zorgen.

Na haar mislukte ontvoering van Waldek en Simonne werd Julia Van Capelle in september achter slot en grendel gestoken. Want dat ze compleet was doorgeslagen, was voor iedereen wel duidelijk. Ze hadden immers veel meer dan die dubbele kidnapping op haar geweten. Zij veroorzaakte ook de brandwonden bij Luc, de vergiftiging van Sandrientje en de dood van haar ex Cois en sekswerkster Marieke. Het verhaal van Julia leek uitverteld. Tot vrijdag. Tijdens een moeilijk gesprek met Adil over een mogelijke IVF-behandeling trilde plots de gsm van Paulien. Aan de andere kant van de lijn: Julia. ‘Paulientje, het is mama’, prevelde het serpent onschuldig, alsof er niks aan de hand was. Paulien herkende de stem natuurlijk meteen, maar kon haar oren niet geloven. Ze was zo geschokt dat haar telefoon uit haar handen viel. Waarna een psychopatische grijns van Julia volgde en ze opnieuw naar haar cel werd gebracht.

Slechterik

Alerte kijkers vonden het opduiken van Julia niet zo vreemd. Amper twee dagen eerder was ook de naam van William in de serie gevallen. Ook zomaar uit het niets, na bijna twee jaar. William werd twee seizoensfinales geleden opgepakt nadat hij Marianne en Tom probeerde te vermoorden. Ook van die slechterik werd sindsdien niks meer gehoord. Tot Peter eerder deze week met het nieuws opdook, dat William tot 28 jaar cel was veroordeeld wegens moord, poging tot moord en fraude. Waarna een pientere soapfan op social media opmerkte: ‘Zeg, hoe zit dat eigenlijk met zotte Julia?’

Het antwoord op die vraag volgde twee dagen later. Zotte Julia is terug. De suspense dus ook. Want Paulien is duidelijk niet opgezet met het opdringerige contact van haar moeder.

‘In afwachting van haar proces zit Julia in voorarrest van de psychiatrische afdeling van een penitentiaire instelling’, verduidelijkt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Ja, ze heeft heel wat op haar kerfstok. Hoe dat de komende tijd zich zal ontwikkelen, kan ik uiteraard niet vertellen. Maar de kijker zag wel dat Julia contact zoekt met haar dochter. En de band tussen een moeder en dochter lijkt haast altijd voor het leven te zijn. Dit verhaal kan dus nog alle kanten uit.’

Comeback

Actrice Myriam Bronzwaar koos na haar exit als Julia uit ‘Thuis’ voor theaterwerk, want meteen daarna speelde ze afgelopen najaar aan de zijde van Ronn Moss in de succesvolle komedie ‘Brasschaatse huisvrouwen’. Vanaf 30 mei staat ze in het Fakkeltheater in de nieuwe Loge 10-komedie ‘Heel geestig’, met onder andere haar ‘Thuis’-collega’s Wim Stevens (Tom) en Leah Thys (Marianne). Maar tussen die twee opdrachten was er zeker nog ruimte in haar agenda voor enkele opnamedagen op de set van ‘Thuis’. Zal de kijker dat de volgende dagen en weken ook kunnen zien?