Duitse ‘prins’ wordt met 260km/u in ons land geflitst DBJ

18 januari 2019

13u10

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Prins Marcus Von Anhalt, een Duitse miljonair en zoon van Hollywooddiva Zsa Zsa Gabor, is in ons land met zijn Mercedes SLR geflitst met een snelheid van 260km/u. De man moet een boete van 4000 euro betalen plus kosten, al zijn dat peanuts voor de miljonair die het fortuin van zijn moeder erfde.

Von Anhalt is een bekende in de Duitse showbizzwereld. De man is eigenaar van verschillende nachtclubs en heeft tientallen sportieve wagens. Met een daarvan, een Mercedes SLR, is hij met 260km/u geflitst op de E411 in de buurt van Aarlen in de provincie Luxemburg.

De man zou een boete van 740 euro moeten betalen, maar gezien de extreme snelheid werd de boete onder invloed van het openbaar ministerie verhoogd naar 4000 euro. Een kleinigheidje voor de man die het fortuin van Zsa Zsa Gabor erfde. En ook zijn stiefvader, die hem adopteerde, is multimiljonair. Hij maakte fortuin als ondernemer, had een nachtclub, een bordeel en deed in vastgoed. Von Anhalt’s vermogen wordt geschat op 10 miljoen euro.

Ondanks het feit dat Marcus ‘prins’ genoemd wordt, is hij dat niet echt. Zijn vader Frederick was dat namelijk ook niet en ook hij gebruikte de titel. Frederick werd geboren als Robert Lichtenberg, maar werd geadopteerd door Marie Auguste, prinses van Anhalt. Door die adoptie werd Frederick, net als zijn zoon, ‘Prinz van Anhalt’ genoemd. Adelijke titels bleven door die adoptie echter achterwege. Zsa Zsa Gabor die met Frederick trouwde werd daarom ook nooit prinses genoemd.