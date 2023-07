Duitse fitness-influencer Joestethics (30) plots overleden: “Hij klaagde al drie dagen over pijn in zijn nek”

Antonela Roccuzzo, het meisje van de supermarkt dat Lionel Messi jaren liet wachten, en hem nu doet bedanken voor een gigaloon

“400 miljoen euro? Neen, bedankt.” Dat is wat Lionel Messi zei op het voorstel van Al-Hilal om een jaartje in Saoedi-Arabië te voetballen. Of beter: dat is wat zijn echtgenote Antonela Roccuzzo zei. Zij zag een tijdelijke verhuis met haar kinderen naar de woestijn niet zitten. Voor geen geld ter wereld. Maar wie is nu eigenlijk de vrouw die al meer dan vijftien jaar lief en leed deelt met Leo en zelf ook al een klein fortuin op haar naam heeft staan?