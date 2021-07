Duik het weekend in met deze vijf streamingtoppers

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de actieprent ‘Jolt’ (Prime Video), de hilarische voetbalreeks ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) en een forse dosis nostalgie met het vijfde seizoen van ‘Dawson’s Creek’ (Streamz). Dit is onze streaming top vijf!

1. ‘Jolt’ - Zonder remmingen (Prime Video)

Fans van actiefilms kennen Kate Beckinsale als ster van de ‘Underworld’-films. Maar waar de fantasy-insteek van die reeks voor veel filmliefhebbers een brug te ver is, komt de Britse actrice deze week in ‘Jolt’ met werk dat voor iedereen verteerbaar is: een wraakfilm met een komische ondertoon waarin een vrouw zich helemaal laat gaan en toont dat ze niet moet onderdoen voor de mannen die ze op haar pad tegenkomt. Haar personage heeft namelijk serieuze gedragsstoornissen, waarbij ze bij de minste prikkel in een gewelddadige furie kan ontsteken. Ze woont op een appartement waar ze niets kan gooien, en waar geen messen en vorken aanwezig zijn. Ten einde raad vindt ze een therapeut die met een experimentele schoktherapie haar probeert te leren haar uitbarstingen onder controle te houden. Wanneer ze als deel van haar behandeling op date gaat, en de man nadien vermoord wordt, besluit ze alle therapie aan de kant te schuiven en haar gewelddadige kantje te omarmen in haar zoektocht naar de daders

‘Jolt’ – vanaf 23 juli op Prime Video

2. ‘Dawson’s Creek – Seizoen 5’ - Nostalgie troef (Streamz)

Van 1998 tot 2003 was de Amerikaanse tienerserie ‘Dawson’s Creek’ een ware hype. Menig millennial mijmert nostalgisch terug naar de reeks in het pittoreske kuststadje Capeside waar vier goede vrienden lief en leed met elkaar delen. Ook in het vijfde seizoen doorstaan de tieners, vertolkt door James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson en Katie Holmes, heel wat puberperikelen. Met dit voorlaatste deel op Streamz zit je goed voor een nostalgische tv-avond!

Zin in een portie nostalgie? ‘Dawson’s Creek – Seizoen 5’ is nu te zien op Streamz

3. ‘Behind the Attraction – Seizoen 5’ - Magische parken (Disney+)

De Disney-parken lokken jaarlijks miljoenen bezoekers van overal ter wereld. Deze tiendelige serie, verteld door Paget Brewster (‘Criminal Minds’) biedt een exclusieve kijk achter de schermen van de meest geliefde Disney-attracties wereldwijd. Uren aan archiefmateriaal en nooit eerder vertoonde beelden onthullen de verbazingwekkende geschiedenis van de parken. Een van de uitvoerend producenten van deze nieuwe Disney-reeks is acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

‘Behind the Attraction – Seizoen 5’ – Vanaf 21 juli op Disney+

‘Ted Lasso – Seizoen 2’ - Komische coach (Apple TV+)

Nadat seizoen 1 een schot in de roos bleek, is Jason Sudeikis binnenkort weer op het scherm te zien als de optimistische voetbalcoach Ted Lasso. De reeks waarin de onbekende trainer uit Kansas wordt ingehuurd om een professionele ploeg in Engeland te begeleiden - ondanks zijn gebrek aan ervaring - werd laaiend enthousiast onthaald. Sudeikis won na het eerste seizoen zelfs een Golden Globe voor Beste Acteur in een komische tv-serie.

‘Ted Lasso – Seizoen 2’ – Vanaf 23 juli op Apple TV+

‘Master of the Universe: Revelation’ - Flitsende animatie (Netflix)

Deze flitsende animatiereeks boordevol actie van Kevin Smith is het vervolg op de originele tv-serie uit de jaren 80. Het verhaal pikt in waar het decennia geleden stopte, met dezelfde personages. Na de catastrofale strijd tussen He-Man en Skeletor, die Eternia heeft verwoest, moeten Teela en een onverwachte alliantie het eind van het universum voorkomen. Het eerste van de twee delen is deze week al op Netflix te zien.

‘Master of the Universe: Revelation’ – Vanaf 23 juli op Netflix

