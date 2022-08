Duet Britney Spears en Elton John vanaf vandaag te beluisteren: “Ze zingt alsof haar leven ervan afhangt”

MUZIEKVanaf vandaag kan je luisteren naar ‘Hold Me Closer’, een samenwerking van Britney Spears (40) en Elton John (75). Het duet is een verrassende en vernieuwde versie van ‘Tiny Dancer’, een monsterhit van de zanger uit 1971. Het nummer is Spears’ eerste nieuwe muziekrelease sinds ze niet langer onder bewindvoering staat van haar vader. In ‘The Guardian’ vertelt John alles over de unieke samenwerking met de popster.

Hoewel het refrein natuurlijk onmiskenbaar is, is het nummer volledig getransformeerd tot een luchtig en dansbaar popnummer. Het duet van Britney Spears en Elton John werd opgenomen in een studio in Beverly Hills, met de hulp van Grammy-winnaar en producer Andrew Watt. Hij werkte eerder al met grote kleppers, zoals Miley Cyrus, Justin Bieber, Pearl Jam en Ozzy Osbourne. ‘Hold Me Closer’ is een ideaal vervolg op Elton Johns gelijkaardige heruitvinding van ‘Cold Heart’ met Dua Lipa, de hitsingle die afgelopen zomer werd uitgebracht en op zijn album ‘Lockdown Sessions’ staat.

‘Tiny Dancer’ werd oorspronkelijk uitgebracht in 1971 en was destijds een kleine hit in de Verenigde Staten en Europa. Maar het lied brak pas echt uit toen het te zien was in een scène in de film ‘Almost Famous’ van Cameron Crowe uit 2000, een semi-autobiografische hervertelling van zijn ervaringen als jonge rockschrijver in de vroege jaren 70.

Ontstaan van de samenwerking

Na het succes van ‘Cold Heart‘ met Dua Lipa, waarin zijn hits ‘Rocket Man’, ‘Sacrifice’, ‘Kiss the Bride’ en ‘Where’s the Shoorah?’ in een vernieuwend jasje werden gestoken, kreeg Elton John het idee om elk jaar een leuke en vrolijke zomersingle te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Zo maakte hij samen met producer Andrew Watt de nieuwe Tiny Dancer’-remix. Al wisten ze niet onmiddellijk wie ze moesten uitnodigen als zangeres. Toen kreeg Johns man, David Furnish, een idee. “Hij zei dat het geweldig zou zijn als Britney Spears het zou doen”, vertelt John aan ‘The Guardian’. Hij vond het een verbazingwekkend idee. “Ze had al zo lang niets gedaan. En ik volgde al heel lang wat er met haar aan de hand was.”

John was al vanaf dag één een bewonderaar van Spears. “Ze heeft ongelooflijk briljante platen uitgebracht”, zegt hij. “Ze zingt en danst zo mooi.” De Amerikaanse zangeres is ook een grote fan van hem. Toen producer Andrew Watt vroeg wie haar favoriete artiest was, antwoordde ze vol overtuiging: “Elton John.” “Het nummer betekende zoveel voor haar, en je kunt het horen in haar vocale prestaties. Ze zingt alsof haar leven ervan afhangt”, zegt Watt.

Zelfvertrouwen

John gaf toe dat de Amerikaanse popster enige overtuiging nodig had om de samenwerking uit te brengen. Op 25 augustus tweette ze dat ze een beetje overweldigd was en dat muziek uitbrengen een grote stap is voor haar. “We moesten haar helpen om te beseffen hoe goed ze is”, zegt hij. “Ze is zo lang weggeweest van de muziekwereld. Er heerst veel angst omdat ze in het verleden zo vaak is verraden. En ze is een hele tijd van de muzikale radar geweest.” John heeft gedurende het hele proces haar hand vastgehouden. “Ik heb haar gerustgesteld dat alles goed komt.”

“Ik ben zo opgewonden om met haar samen te werken, want als het een grote hit is, en ik denk dat het dat ook is, zal het Britney zoveel meer vertrouwen geven. Dan zal ze beseffen dat mensen echt van haar houden en willen dat ze gelukkig is. Zeker na de traumatische periode die ze heeft doorgemaakt”, legt John uit. En revalidatie kan volgens hem wonderen doen. “Ik kruis mijn vingers dat dit haar vertrouwen zal herstellen. En dat ze terug de studio induikt, om meer platen te maken en te beseffen dat ze verdomd goed is.”

Volledig scherm Britney Spears in 2016 © WireImage

Muzikale comeback voor Britney

Het is voor Britney Spears de eerste keer dat ze muziek uitbrengt sinds ze niet langer onder bewindvoering staat van haar vader. Terwijl ze onder het curatorschap van haar vader leefde, maakte de popster nieuwe muziek en ging ze op wereldtournee. Haar laatste album, ‘Glory', kwam uit in 2016. In december 2020 volgde de deluxe-editie van ‘Glory’, met nieuwe nummers zoals ‘Swimming In The Stars’ en ‘Matches’, een samenwerking met de Backstreet Boys. Ze sloot de plaat af met drie remixes van het nummer ‘Mood Ring’.

In haar angstaanjagende getuigenis in de rechtbank, in juni 2021, zei de Amerikaanse zangeres dat ze werd gedwongen om te werken. Ze vergeleek zichzelf met een slaaf, waarmee ze miljoenen verdiende voor haar vader, Jamie Spears. Zelf kreeg ze een wekelijkse toelage van 2000 dollar toegewezen.

In januari 2019 kondigde ze een werkpauze aan, voor onbepaalde duur. Kort daarna werd de #FreeBritney-beweging opgestart. Ze waren ervan overtuigd - en terecht, zou blijken - dat Spears werd uitgebuit en misbruikt. In september 2021 bracht de ‘New York Times’ de documentaire ‘Framing Britney Spears’ uit, waarin ze haar gevecht met haar vader beschrijft. John keek ernaar. “Je vergeet dat ze op dat moment de grootste ster van de hele wereld was. En om te zien wat er met haar is gebeurd, maakt me zo boos. Wat haar is overkomen, had niemand mogen overkomen.”

Spears werd in november 2021 door een rechter van haar bewindvoering bevrijd. De maand daarop gaf ze toe dat haar ervaringen haar bang hadden gemaakt voor de muziekindustrie. Ze had ook geen intentie meer om haar carrière op te pakken. “Geen muziek meer maken is mijn manier om ‘fuck you’ te zeggen”, schreef ze op Instagram. Veel fans vroegen zich daarom af of de Amerikaanse zangeres nog zou willen terugkeren naar de studio. ‘Hold Me Closer’ beantwoordt positief op die vraag. “Ik moest haar niet overtuigen om mee te doen aan het duet", vertelt John.

