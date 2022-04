Dubbelgesprek met Helmut Lotti en broer Kurt: “Met mijn eigen liefdesparcours ben ik niet in de positie om hem advies te geven”

Zowel Kurt als Helmut hebben iets te vieren dit jaar: op 2 juli stapt Kurt in het huwelijks­bootje met zijn Oostenrijkse vriendin Stefanie, en Helmut haalt opgelucht adem nu in het najaar zijn uitgestelde concerttour ‘Italian Songbook’ eindelijk van start kan gaan. De concerten in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk heeft hij opnieuw een jaartje uitgesteld, tot het voorjaar van 2023. Maar in oktober staat hij in België wel op het podium. “Ik ben heel blij dat we weer mogen optreden”, vertelt Helmut in Story. “Twee jaar zonder inkomsten was heel zuur, vooral voor mijn live-orkest. Ach, er is één voordeel: nu sta ik op mijn verjaardag, 22 oktober, in de Capitole in Gent, mijn hometown. En ik hoop dat meer mensen nu tickets durven te kopen.” Voor het zover is, heeft Helmut nog wel wat werk voor de boeg. “Na twee jaar ken ik nog steeds niet alle teksten. Ik probeerde dagelijks thuis te zingen, maar zonder publiek kun je niet voluit gaan, je voelt de adrenaline niet. Andrea Bocelli, die ik onlangs backstage in het Sportpaleis ontmoette, vertelde me dat hij hetzelfde probleem had. Zijn eerste concerten waren moeilijk.”