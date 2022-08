Dubbele primeur voor Charlotte de Witte op Tomorrowland: eerste vrouw die afsluit op de Main Stage met techno-act

Bouw mee aan Tomorrow­land-school voor kansarme kinderen terwijl u feest: “Na drie weekends hopelijk geld bijeen voor vestiging in India en Oeganda”

Lost Frequencies opende in 2018 al een Music & Arts School in Nepal, en over een half jaar mag hij opnieuw een lint doorknippen. In Oeganda. De Tomorrowland Foundation bouwt er momenteel een school waar kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. “Het is niet de bedoeling dat daar de dj’s van morgen uitkomen, wel dat kansarme kinderen zich creatief kunnen uitdrukken”, klinkt het bij de Tomorrowland Foundation. “Ook dat zijn de people of tomorrow, niet enkel de festivalgangers.”

