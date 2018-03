Dubbele pech voor Chris Evans: lief kwijt, 'Captain America' verdwijnt TC

25 maart 2018

18u42 0 Showbizz Hij heeft al betere weken gekend, die Chris Evans. Zijn vriendin Jenny Slate pakte voor de tweede keer haar biezen. En de acteur zag bevestigd dat zijn personage 'Captain America' na de vierde 'Avengers'-film definitief wordt afgevoerd.

Dat het einde van 'Captain America' nabij was, voorspelden we eerder al. Nu bevestigde Evans zelf dat de superheld afzwaait na de vierde 'Avengers'-film. Oorspronkelijk zou 'Cap' al na 'Infinty War', de film die eind april in de zalen komt, verdwijnen. Maar Evans zei nu in een interview dat hij zijn contract bij Marvel verlengde voor één extra film en dat het daarna over and out is met Captain America.

Tweede poging

Het was niet het enige slechte nieuws voor Chris Evans. De acteur zag ook een einde komen aan zijn relatie met zijn vriendin Jenny Slate. De twee hadden hun romance vorig jaar een tweede kans gegeven nadat die eerder spaak was gelopen omdat Chris, door zijn rol als 'Captain America', te weinig tijd voor haar had. Nu is het blijkbaar weer fout gelopen. En dat dus uitgerekend op het moment dat duidelijk werd dat hij in de toekomst eindelijk wat meer tijd voor haar zou gaan hebben...