Dua Lipa heeft eigen 'IDGAF' Snapchat filter TC

29 maart 2018

10u29 0 Showbizz De populaire popster Dua Lipa lanceert haar eigen filter op het social network Snapchat. Fans kunnen nu een filmpje van zichzelf maken in de stijl van de videoclip van de hit 'IDGAF'

De filter is slechts tijdelijk beschikbaar. Via andere social media als Twitter spoort de zangeres haar fans aan om zoveel mogelijk filmpjes te maken en te posten. In de rood en blauw getinte filter krijgen de gebruikers grote oorbellen aangemeten en speelt het liedje op de achtergrond zodat ze het kunnen playbacken. Deze aanpak bewijst nog maar eens hoe belangrijk social media voor popsterren geworden zijn. Dua Lipa kennen we ook van andere hits als 'New Rules' en 'Hotter than Hell'. Komende zomer staat ze op twee grote Vlaamse festivals: Tomorrowland en Pukkelpop.