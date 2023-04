Dua Lipa én Helen Mirren: nieuwe ‘Barbie’-posters onthullen verrassende castleden

FilmDe langverwachte live-actionfilm ‘Barbie’, met Margot Robbie (32) en Ryan Gosling (42) in de hoofdrol, is in aantocht. Om de fans alvast warm te maken trakteert Warner Bros. hen geregeld op enkele verrassingen, waaronder een eerste teaser. Maar de filmstudio doet er op dinsdag 4 april graag nog een schepje bovenop én onthult de volledige sterrencast aan de hand van 24 karakterposters.