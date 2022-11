Dua Lipa (27) en Mick Jagger (79) gaan samen muziek maken

Film Margot Robbie voor seksscènes met Leonardo DiCaprio: “Had enkele shots tequila nodig”

Alcohol verlicht de zeden, dat weet ook Hollywoodster Margot Robbie (32). Voor de beroemde seksscène in ‘The Wolf of Wall Street’ was ze zo zenuwachtig voor haar intieme scènes met DiCpario dat ze vooraf enkele shotjes tequila nodig had om te kalmeren.

10:21