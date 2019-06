Drugszaak Tanja Dexters: drugshonden blaffen bij drie showroomauto's SRB/JVN

05u00 0 Showbizz De drugshonden die de garage van de vriend van Tanja Dexters doorzochten, hebben bij drie auto's in de showroom geblaft. De advocaat van Michaël Peeters is niet onder de indruk. "In die auto's hebben honderden mensen gezeten."

Het drugsonderzoek dat het Antwerps gerecht heeft opgestart tegen zijn cliënt lijkt volgens zijn advocaat Jan Surmont gebaseerd op geruchten. "Ze vroegen hem naar zijn hobby's, en of hij weleens drugs gebruikt of verhandelt. Hij verzekert dat hij niets met drugshandel te maken heeft." Volgens Surmont leverden de speurders die Peeters dinsdag verhoorden geen concrete aanwijzingen die zouden aantonen dat zijn cliënt betrokken is bij de handel in cocaïne of andere drugs. "Ze spraken over geruchten die in Herentals de ronde doen. Vergeleken met andere verhoren in dergelijke onderzoeken vond ik de vragen vrij soft." De advocaat gaat een verzoekschrift indienen om inzage te krijgen in het dossier.

"Het enige wat er gebeurd is tijdens de huiszoeking, is dat drie drugshonden geblaft hebben naast drie auto's in de showroom. Toch lag er geen drugs in. De speurders hebben stalen genomen uit de voertuigen voor verder onderzoek. Mijn cliënt zegt dat de wagens al bijna een half jaar onafgebroken in de showroom staan. Onlangs was er nog een feestelijk evenement in de garage. Daar waren 700 mensen, die allemaal in de wagens konden kruipen. Zelfs als er drugssporen inzaten, dan kunnen die van iedereen komen."

Het gerecht liet alle vijf verdachten, onder wie ook Tanja Dexters en een medewerker van Peeters' garage, vrij na verhoor. "Ik vraag me af of dat machtsvertoon nodig was." Hoewel het gerecht nog niemand in verdenking heeft gesteld, gaat het onderzoek verder. "Je denkt toch niet dat we zo'n grote huiszoeking doen op basis van wat geroddel?", aldus een politiebron.