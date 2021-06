Drugsfeesten, dierenoffers en satanisten: werd de ware toedracht rond seriemoordenaar ‘Son of Sam’ in de doofpot gestopt?

TVMaandenlang zorgde hij in New York voor een ware angstpsychose en na zijn arrestatie werd hij beschuldigd van zes moorden. Seriemoordenaar David Berkowitz gaf die ook toe. Maar was hij de enige psychopaat die opereerde onder de noemer ‘Son of Sam’? De Netflix-docureeks ‘The Sons of Sam: A Descent into Darkness’ volgt het onderzoek van journalist Maury Terry, die van de zaak zijn levenswerk maakte. Hij ontdekte sporen die leiden naar mysterieuze sekten en zelfs de beruchte Charles Manson. “De groep achter de moorden hield zich bezig met rituele seks, zwaar drugs- en alcoholmisbruik en ranzige porno- en geweldvideo’s.”