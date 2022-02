Drugs, geweld en figuren uit de onderwereld: selfmade ‘straatschoffie’ Lil Kleine balanceert z'n hele leven al op het randje

Showbizz André van Duin heeft opnieuw de liefde gevonden: “Dit is het beste wat me kon overkomen”

André van Duin (75) is opnieuw gelukkig in de liefde. In een interview met de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ vertelt de komiek dat hij een relatie heeft met z’n goeie vriend Fernando Reyes (61). "We kennen elkaar al 40 jaar en hij heeft zelfs mijn ouders nog gekend. Dat is toch heel bijzonder?” Van Duin was getrouwd met Martin Elferink, maar hij overleed in januari 2020 aan de gevolgen van kanker.

21 februari