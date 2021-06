Droomt Tourist LeMC nog van een kleine Martha? “Ze heeft zelf al zo’n sterk karakter, dus misschien is dat wel genoeg”

ShowbizzZaterdag was Tourist LeMC (37) te gast in ‘Speeltijd met Ann Van Elsen’ op Joe. De vertelde onder meer hoe hij op het rechte pad is kunnen blijven en of er ooit nog een kleine Martha komt. “Het is niet waarom we nog een derde gemaakt hebben.”

Vorig jaar is Tourist LeMC voor de derde keer papa geworden van een zoontje. Samen met zijn partner Martha heeft de zanger nu dus drie zonen. En ook Johannes Faes, de echte naam van de artiest, is opgegroeid met drie broers. “Het was een mannenwereld thuis. Als er nu zussen waren geweest, was ik anders opgegroeid en had ik anders kunnen omgaan met vrouwen, dat heb ik achteraf moeten leren met vallen en opstaan”, klonk het zaterdagvoormiddag op Joe. Verder gaf de zanger nog aan dat het natuurlijk mooi had geweest als hun derde kindje een meisje was geweest. “Het is niet waarom we nog een derde gemaakt hebben, maar ik had wel eens willen zien wat dat gegeven had. Maar Martha is wel zo’n sterk karakter, dus dat is misschien wel genoeg”, aldus Tourist LeMC.

Daarnaast vertelde de zanger nog wat meer in detail over zijn jeugd. Zo groeide hij op in Seefhoek, een wijk in Antwerpen die vroeg niet zo’n goede reputatie had. Hoe is hij er nu precies in geslaagd om op het juiste pad te blijven. “Door mijn veilige thuishaven”, klonk het overtuigend. Zijn ouders hebben namelijk steeds een oogje in het zeil gehouden waardoor ze het snel merkten al er iets niet in orde was. Daarnaast lag het naar eigen zeggen ook niet in zijn aard om ‘zotte streken’ uit te halen.

Over bekend zijn, had Tourist LeMC ook nog een paar zaken te vertellen. Voordien kenden mensen hem vooral van zijn liedjes of zijn muziek, maar nu hij als coach in ‘The Voice’ op televisie te zien was, liggen de zaken toch anders. “Ik beleef het nog niet ten volle met corona, er zijn mondmaskers, maar ik denk wel dat ik nog ga verschieten.” Wanneer hij op zijn eentje is, heeft hij er overigens geen problemen mee als mensen hem aanspraken. “Maar als we op uitstap zijn met het gezin en wij zijn plots de grootste attractie, dat gaat wel raar worden.”

