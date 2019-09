Droom komt uit in ‘Operatie Ochtendshow’ op Qmusic: luisteraar Thomas ontmoet Dimitri Vegas & Like Mike in Ibiza SDE

04 september 2019

19u16

Bron: Qmusic 0

Een nieuwe dag, en dus ook een nieuwe opdracht voor Qmusic-ochtendstem Inge De Vogelaere in ‘Operatie Ochtendshow’. Ze kreeg de opdracht om een droom van een luisteraar waar te maken. De gelukkige was de 23-jarige Thomas uit Schoten. Hij is grote fan van Dimitri Vegas & Like Mike, en daarom verraste Inge hem met een korte trip naar Ibiza. Thomas mocht hun show in Ushuaïa van op de eerste rij meemaken én hij mocht de broers ontmoeten. En het bezoek is duidelijk bevallen: “Oh my god, hele coole venten”, liet Thomas optekenen.