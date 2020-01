Dronken Nederlandse acteur mishandelt vrouw op straat tijdens nieuwjaarsnacht TDS

02 januari 2020

14u51

Bron: ANP/TELEGRAAF 1 Showbizz De Nederlandse a cteur Raymi Sambo (48), vooral bekend uit de film ‘All Stars’, heeft tijdens de nieuwjaarsnacht een vrouw mishandeld. Op straat sloeg hij het slachtoffer tijdens een ruzie in het gezicht. De vrouw gaat aangifte doen van het voorval.

Het incident vond plaats in het Nederlandse IJburg in Noord-Holland. Zo’n 25 feestvierders wilden er graag het nieuwe jaar inzetten, waaronder ook de Amsterdamse Antoinette (47). De vrouw raakte op straat aan de praat met een compagnon van Raymi Sambo, maar al snel liep de situatie uit de hand. “Die man werd op een gegeven moment aangesproken door Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef, want het was immers gezellig”, zegt de vrouw in De telegraaf. “Toen was er even een discussie en liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ‘Laten we 2020 leuk beginnen.’ En toen kreeg ik die klap.”

Spijt

Tegenover het Nederlandse Shownieuws laat de acteur weten dat hij spijt heeft van zijn daden. “We waren allebei dronken. Dat soort dingen moet je gewoon uitpraten”, aldus Raymi, die contact probeert te zoeken met de vrouw om het voorval uit te praten. “Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus. Ja, dus heel stom. Ik heb er echt spijt van.”

Shownieuws liet woensdag ook beveiligingsbeelden van het incident zien. Volgens het Nederlandse programma is het slachtoffer na de klap naar het ziekenhuis gegaan. Ze heeft er in ieder geval twee blauwe ogen en een lichte hersenschudding aan over gehouden. Mogelijk is ook aan neus gebroken. De vrouw gaat aangifte doen.