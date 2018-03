Dronken een tattoo laten zetten? Ook Kendall Jenner weet nu dat dit een slecht idee is TC

15 maart 2018

14u54 0 Showbizz Het fotomodel onthulde in de talkshow van Elle DeGeneres dat ze dronken was toen ze een tekening aan de binnenkant van haar lip liet zetten. "Niet meteen het slimste dat ik ooit deed."

'Meow' ofte 'miauw', staat er te lezen aan de binnenkant van Kendalls onderlip. "Het leek een grappig idee toen ik het liet doen", zegt ze. "Maar dat kwam omdat ik dronken was. Ik was zat en wou per se een tattoo. Ik kon niet meer nadenken en koos daarom voor 'meow'. Niet mijn beste moment. Maar wat wil je? Ik had een sloot tequila op." Kendall heeft nog twee andere tatoeages. Een volledig hart op één hand, een gebroken hart op de andere. "Ik hou er wel van, maar ik mag er niet mee overdrijven. Die tattoo's zijn niet zo handig als je fotomodel bent. Minder tattoo's bespaart me veel tijd in de schminkruimte."