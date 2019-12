Drommels, drommels, drommels: Bassie en Adriaan lanceren eigen kledinglijn BDB

11 december 2019

17u37

Bron: ANP 0 Showbizz Vergeet Dior, Gucci en Armani, want binnenkort kan je een echte ‘Bassie & Adriaan’ in je kleerkast hangen. Het iconische duo gaat namelijk een eigen kledinglijn lanceren.

Via de website van Bassie en Adriaan kan je binnenkort T-shirts en hoodies van de clown en de acrobaat kopen. Daarop zullen kreten uit de tv-serie gedrukt worden. Denk aan uitspraken als ‘Allemaggies’, ‘Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’ en ‘Drommels, drommels, drommels’. De kledingstukken zullen zowel in kinder- als volwassen maten verkrijgbaar zijn.

Oproep aan fans

De woordvoerder van Bassie & Adriaan laat weten dat de kledinglijn er komt na de vele verzoeken van fans. Liefhebbers van het duo kunnen ook zelf uitspraken voorstellen die op de truien en T-shirts moeten komen. Het is namelijk de bedoeling dat het assortiment volgend jaar wordt uitgebreid. De kledinglijn is ontwikkeld in samenwerking met twee bedrijven uit Den Haag: The Cotton Express B.V en Key Merchandise.

De broers Bas (84) en Aad (77) van Toor braken in de jaren zestig door als het acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld rond met hun stoelenact. Vervolgens gingen ze verder als Bassie & Adriaan. De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder ‘De Plaaggeest,’ ‘De Diamant’ en ‘Het Geheim van de Sleutel’.