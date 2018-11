Dries Mertens heeft relatieproblemen met Kat opgelost: “Maar ik sta toch niet helemaal achter ‘Dancing With The Stars’” TK

20 november 2018

11u27

Bron: HUMO 0 Showbizz Ze heeft net het eerste seizoen van ‘Tipsy’ afgewerkt en schittert elke vrijdagavond in ‘Dancing With The Stars’. Je zou Kat Kerkhofs bijna bekender kunnen noemen dan haar man Dries Mertens - in eigen land dan toch. Maar daar kan de spits van Napoli best mee om: de twee hebben hun relatieproblemen intussen helemaal uitgeklaard, vertelt hij in HUMO.

Dat Kat aanslaat op het kleine scherm, verbaast Dries helemaal niets. “Kat heeft een zeldzame gave: zet haar bij één van mijn ploegmaats en binnen de vijf minuten weet ze meer over hem dan ik. Ze is zó geïnteresseerd in mensen. Daarom was het programma ‘Duivelse vrouwen’ helemaal haar ding. ‘Dancing with the Stars’ is dat minder, daar stond ik niet helemaal achter. Kat gaat graag uit en danst graag, maar ze is geen danseres. De mensen gaan er haar niet beter door leren kennen.”

Kat sprak vorig jaar in ‘Gert Late Night’ openlijk over de relatieproblemen waar ze mee kampten. “Ik had het zelf niet gedaan, maar het stoort me niet: Kat is zo. Elke relatie komt weleens in woelig water terecht. Denk je dat je, als je van je 16 jaar samen bent, alleen maar geluk hebt gekend? Natuurlijk niet. We hebben het samen opgelost, en daar ben ik blij om: het toont nog maar eens hoe sterk wij zijn. Veel koppels zouden uit elkaar zijn gegaan.”

Een beetje dom

Of hun tijdelijke breuk te wijten is aan de voetbalwereld? “Overal gaan relaties stuk, is het voetbal dan een uitzondering? Eden Hazard is samen met zijn vrouw van toen hij 16 was, Thomas Meunier sinds zijn 18de. Ze hebben kinderen en zijn gelukkig samen. Het moeilijkst is het voor jongens die al heel jong naar het buitenland gaan. Weg van de familie, weg van de vrienden. Beetje geld verdienen, wat meer belangstelling van de vrouwen: dan maak je sneller een fout.”

Voetbal is zijn carrière, maar niet zijn leven, vertelt Mertens nog. “Ik zal blij zijn als het gedaan is en ik iets anders kan gaan doen. Als voetballer word je vanzelf een beetje dom. Katrin heeft dat nooit begrepen, tot nu. Haar deelname aan ‘Dancing with the Stars’ slorpt haar zodanig op dat er geen tijd meer is voor iets anders. Ze zegt nu zelf: ‘Ik word niet meer getriggerd door andere dingen.’ Je lichaam en geest raken vermoeid, en wanneer je ‘s avonds in bed ligt, heb je geen energie meer om een boek te lezen.”

