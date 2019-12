Dries Mertens facetimet vanuit Napels met StuBru en veilt voetbaltruitjes voor De Warmste Week LV

18 december 2019

Verrassing in de studio van StuBru tijdens De Warmste Week in Kortrijk, waar Kat Kerkhofs te gast was. Dries Mertens belde presentator Joris en zijn vrouw vanuit Napels om het te hebben over hun actie. De voetballer veilt namelijk zijn truitjes ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen. “Al die truitjes liggen maar in de kast, en ik dacht: hebben we die echt nodig?”

Geïnteresseerd? De (getekende) truitjes worden online geveild via eBay.