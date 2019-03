Drie vrouwen met grote twijfels in ‘Blind Getrouwd’ en dus gooien hun mannen het over een andere boeg DBJ

08 maart 2019

11u49 1 Showbizz Alle koppels wonen ondertussen één week samen en hebben hun draai gevonden in hun nieuw appartement en nieuwe routine. Maar bij sommigen steken enkele twijfels de kop op. Victor, Joris en Stijn hebben daarom een verrassing voor hun echtgenotes.

Victor voelt zich steeds beter bij Line en heeft een ontbijt klaargezet voor haar, inclusief een lief briefje. Bij Line spelen nog veel twijfels: “Gaat die fysieke klik nog komen? Wanneer? En kan ik dat misschien zelf wat versnellen?” Het stel gaat langs bij expert Wim Slabbinck voor advies.

Ook Joke heeft wat vraagtekens, al is ze heel gelukkig met Stijn. Ze vertelt een vriendin dat het een beetje speelt dat ze (nog?) geen gevoelens heeft voor Stijn. Hij heeft een verrassing voor zijn goedlachse vrouw in petto: een avondje uit, waarvoor hij de hulp heeft ingeroepen van Jokes vriendinnen.

In Willebroek is het Lenny die nog moet wennen aan het idee om iemands man te zijn. “Jolien en ik hebben heel veel raakvlakken, komen heel goed overeen en ik begrijp absoluut waarom we gematcht zijn. Maar er gaan gevoelsmatig nog dingen moeten gebeuren om toekomstgericht aan een relatie te denken met Jolien.”

Tim en Elke genieten volop van hun tijd samen en bestempelen de situatie momenteel als “perfect”. En toch hopen ze nog op dat kleine sprankeltje extra, vooral Elke. Experte Margo geeft hen wat onconventionele tips. Ook Joris heeft een verrassing voor Annelies, maar helaas draait het niet uit zoals hij had gehoopt.

