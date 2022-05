Drie vragen waar de ‘Thuis’-fans mee zitten na het trouwfeest van Bob en Tamara

Showbizz Andy Peelman: "Een autopro­gram­ma voor VTM maken? Heb zelfs al een pilootafle­ve­ring opgenomen”

In de Formule 1-wereld is er heel wat ophef rond het ‘juwelen verbod’ dat Lewis Hamilton treft. Dit houdt niet alleen sporters in de ban, maar ook liefhebbers onder BV’s, zoals Andy Peelman. Showbits-reporters Senne en Desna vroegen hem naar aanleiding van de race zondag wat zijn mening hierover is en wat zijn plannen zijn in de autosportwereld. Ontdek wat Andy allemaal verklapt in deze nieuwe Showbits-video.

