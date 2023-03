Drie Vlaamse reeksen geselecteerd voor Canneseries

Celebrities Orlando Bloom ontmoet president Zelensky in Oekraïne: “Vreselijk om angst in ogen van kinderen te zien”

Orlando Bloom reisde het afgelopen weekend naar Oekraïne en had er een ontmoeting met president Volodymr Zelensky. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur is in het door oorlog geteisterde land als ‘Goodwill ambassador’ van UNICEF om hulp op te zetten voor weeskinderen. Hij haalde de loftrompet boven voor Zelensky: “Het is bijzonder om te zien hoe jij dit land en de bevolking staande houdt.” Bloom is zwaar onder de indruk van zijn ontmoetingen met kinderen die de oorlog moeten doorstaan: “Het is vreselijk om zoveel angst in hun ogen te zien. De kracht van het Oekraïens volk is indrukwekkend.” De acteur stak de president nog een hart onder de riem met een boodschap die hij van zijn moeder moest doorgeven: “Het verlies van de oorlog zou het verlies van hoop zijn. Je móet dit winnen.”