Drie maanden na de geboorte van hun derde kind samen wonen Trisha en haar man Kurt apart: “Trisha kan de drukte van een groot gezin niet goed aan ...”

Officieel is er in het ­huwelijk van Trisha en Kurt geen sprake meer van een echtelijke woonst. De zangeres - die zich het voorbije anderhalf jaar enkele keren ­vrijwillig liet opnemen in de psychiatrie - woont niet enkel in een ander huis, ze heeft ook haar domicilie aangepast. “Maar ze komt wel nog bij me langs”, zegt echtgenoot Kurt snel. “Het is voor haar gewoon... Hoe leg ik dat uit? Af en toe moet ze kunnen vluchten van de drukte van een groot gezin en de ­meningsverschillen die wij soms hebben. Meestal over futiliteiten. Zo hebben we eens twee dagen ambras gehad over een lepeltje dat niet juist op een schoteltje lag. (zucht) Ik wijt een en ander aan de coronacrisis. Onze fitnesszaak en binnenspeeltuin zijn gesloten, dus we zitten de hele dag tussen vier muren, de kinderen zijn veel meer thuis dan gewoonlijk... Het was een moeilijke periode, en dan werkten Trisha en ik elkaar al eens op de zenuwen.”