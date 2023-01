Drie maanden na bevalling is Astrid Coppens (40) al alle zwangerschapskilo’s kwijt: “Er komen geen kindjes meer bij”

BV Ahlaam Teghadoui­ni, bekend van ‘Grond’ en ‘Roomies’, sliep als 15-jarige op straat: “Mijn mama weet dit niet”

Bij ‘Jan Jaap op zondag’ vertelt ‘Grond’-actrice Ahlaam Teghadouini (26) over een moeilijke periode in haar leven. Toen ze vijftien jaar oud was, wilde ze kunstonderwijs studeren, maar daar was haar moeder het niet mee eens. Uiteindelijk belandde Ahlaam zelfs op straat.

23 januari