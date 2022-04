Drie laatste ‘Huis Gemaakt’-koppels zijn bekend

tvDe wedstrijd is nu écht begonnen. Van de negen koppels die enkele weken geleden startten aan ‘Huis Gemaakt’, zijn er nog drie over. Younes en Eline verbouwen hun huis verder in Beringen, Alexia en Emiel in Boortmeerbeek en Cedric en Anaïs in Antwerpen.

In Antwerpen waren juryleden Gert en Hadisa vol lof over het interieur van de slaapkamer die Anaïs & Cedric hen voorstelden. “We hebben het gewoon fucking gehaald! Dat is gestoord! Alweer een stapje dichter!”, riep het koppel dolenthousiast uit. “Aan de andere kant laat je wel je maatjes achter. We moeten nu knallen zodat zij kunnen zeggen dat ze tegen de winnaars verloren zijn. We gaan dubbel zo hard ons best doen om voor hen te winnen.” Zij haalden het van Lien en Melvin, die het duidelijk moeilijk hadden met hun exit. “Dit gaan we nooit kunnen verwerken”, klonkt het onder meer.

In Beringen won de warme kinderkamer van Eline & Younes het van de cowboy vibes van Melanie & Didier. De jury kreeg er twee haast perfect afgewerkte kamers te zien en dat stemde hen erg gelukkig. “Het niveau ligt beduidend hoger dan in de andere panden. Dit is wat wij verwachten”, zei Cerina. De jury zag veel groeipotentieel in Eline & Younes en schonk hen het vertrouwen. “Wie gaat er winnen?!”, reageerde Younes euforisch. “Ik heb er zo veel zin in! Ik zou al willen beginnen aan de rest van de werken, maar ik mag mijn hemdje niet vuil maken.”

In Boortmeerbeek kreeg de jury een ander gevoel bij het inspecteren van de slaapkamers. Zowel Ines & Seb als Alexia & Emiel presteerden naar hun gevoel ondermaats. “Dit huis verdient meer. Het winnende koppel moet een serieus tandje bijsteken”, aldus Cerina. Alexia & Emiel kregen het voordeel van de twijfel en mogen verder strijden voor het huis. Een grote opluchting voor het koppel. “Nu mogen we het huis volledig verder afwerken, wat me wel terug helemaal motiveert”, klonk het bij Alexia.