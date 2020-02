Drie jaar na scheiding met Chris Pratt: Anna Faris opnieuw verloofd met cameraman LOV

13 februari 2020

15u57

Bron: ANP 0 Celebrities Anna Faris stapt opnieuw in het huwelijksbootje. Dat liet ze weten tijdens een bezoek aan The Late Late Show With James Corden, toen de presentator haar vroeg naar de glimmende verlovingsring die ze om had. Faris vertelde te gaan trouwen met cameraman Michael Barrett, die ze in 2017 tijdens de opnames van de film ‘Overboard’ ontmoette.

Faris droeg zo’n pontificale verlovingsring, dat Corden vroeg of ze soms met Facebook-baas Mark Zuckerberg ging trouwen. Hierna ging het gesprek verder over de persoon waar de actrice naar op zoek is om het huwelijk te sluiten. “Ik wil iemand hebben die de plechtigheid op humoristische, maar toch ook emotionele wijze kan leiden. En iemand die niet de hele tijd over zichzelf praat. Kun jij geen auditie doen, James?” Hierop antwoordde de Britse presentator grappend dat hij aan geen van de gevraagde eisen voldoet.

Faris en Barrett zijn al een poosje verloofd, maar hielden dat nog een tijd voor zichzelf. De actrice heeft een 7-jarige zoon, Jack, met haar ex-man Chris Pratt, van wie ze in augustus 2017 scheidde. Daarvoor was ze van 2004 tot 2008 getrouwd met acteur Ben Indra.

Voor velen is het waarschijnlijk al even geleden dat Faris nog op het scherm te zien was. De actrice verschijnt al sinds 2013 in de Amerikaanse serie ‘Mom’ naast Allison Janney, een reeks die hier niet te zien is. Tussendoor verleent ze vooral haar stem aan animatiefilms zoals ‘The Emoji Movie’ en maakt ze ook haar eigen podcast.