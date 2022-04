Drie jaar na het overlijden van haar man staat Hannelore Bedert weer op de planken: “Emoties raasden door mijn lijf”

Hannelore Bedert kroop bovendien niet alleen op het podium. De zangeres schitterde naast de zijde van Bart Peeters in de Lotto Arena in Antwerpen. “Aanschouw een gelukkige vrouw”, schrijft de zangeres op haar Instagram-account. “Gelukkig en opgelucht, want gisteren stapte ik opnieuw het podium op, aan de zijde van Bart Peeters en zijn Ideale Mannen. Een kleine stap voor anderen, een gi-gan-ti-sche stap voor madam hier.”

Emotionele avond

Daarnaast liet Hannelore nog weten dat het een avond vol emoties was. “Dat de emoties door mijn lijf raasden, is een understatement... Maar het voelde ook een beetje als “thuiskomen”. En dat deed on-ge-loof-lijk deugd. Gehuild én gedanst heb ik, net als het uitzinnige en warme publiek. Wat een feest, wat een magische avond.Dank aan Bart, aan een groep gewéldige muzikanten en aan een crew die me met open armen ontving.”

In februari 2019 liet Hannelore via een bericht op Facebook weten dat haar echtgenoot Stijn overleden was. “Dit was de afspraak niet ... Op 17 februari moesten we geheel onverwachts afscheid nemen van Stijn, steun en toeverlaat van Hannelore. De man die, samen met Tomas, kilometers door België en Nederland reed om fans van Hannelore bijeen te brengen, om Hannelore te tonen wat haar muziek voor andere mensen betekent. En om te tonen hoe graag hij haar zag”, klonk het toen. Enkele maanden later kondigde de zangeres vervolgens een pauze van onbepaalde duur aan. “Ik trek me even terug. Om in alle rust andere dingen te proberen, maar ook om te schrijven, zonder druk, zonder podiumstress. Misschien tijdelijk, misschien definitief.” Een jaar na het overlijden van Stijn kroop Hannelore wel opnieuw achter de piano voor een ontroerende versie van ‘Ademruimte’.