Drie BV’s halen einde van loodzware ‘Special Forces’, eentje strandt met meet in zicht: “Morgen écht op missie? Direct!”

Drie van de elf. Dat is de onverbiddelijke balans na zes dagen ‘Special Forces’. Francesco Planckaert, Georges-Louis Bouchez, Nick Bril, Hannelore Simoens, Francisco Schuster, Ann Wauters, Steven Laureys en Koen Wauters moesten gedurende het traject afhaken, maar Davy Parmentier, Dirk Van Tichelt en Laura Tesoro haalden de eindstreep wel. Een onverhoopte uitslag voor die laatste.

“Het was een rollercoaster van emoties, het was echt superheftig” blikt Laura Tesoro terug. “Maar het was ook een eyeopener en ik ben gewoon heel hard onder de indruk van wat je allemaal kan met de juiste mindset. Ik ben echt geschrokken van mezelf. Deze week ga ik voor de rest van mijn leven meepakken. Ik vond het een onwaarschijnlijke ervaring.”

Primus

Op de laatste dag moesten de rekruten een opdracht uitvoeren waarin ze een lange hike moesten combineren met hun aangeleerde communicatievaardigheden en oriëntatietechnieken. Aan het eind werden ze opgepikt door een helikopter en dat betekende meteen ook het einde van de zesdaagse uitputtingsslag. Ex-judoka Dirk van Tichelt viel daarin opnieuw op als de fysieke rots in de branding, Laura Tesoro als de pienterste rekruut, maar Davy Parmentier slaagde er volgens de instructeurs in die twee het best te combineren. Als ze iemand zouden meenemen op missie, zou hij het zijn.

“Davy zou goed in een SF-team kunnen opereren”, knikte Chef Blom aan het eind. “Daar waar Laura vooral de mentale kracht en focus heeft, en Dirk vooral uitblinkt op fysiek gebied, combineert Davy kracht, durf en is hij ook cognitief erg sterk. En dat heb je nodig als SF’er.”

Parmentier blijft bescheiden, maar zijn ogen fonkelden. “Dit was echt een levenservaring”, kijkt hij terug. “Het zwaarste ooit, maar tegelijk ook het mooiste. Zonder de fysieke kracht van Dirk en de mentale steun van Laura zou ik nooit het einde van de opleiding hebben gehaald. Hulde aan hen en alle andere rekruten. Samen vormden we het sterkste team ooit.”

Hij vertelt blij te zijn dat het er eindelijk opzat. “Ik ben echt op, maar tegelijk is het ook jammer. Ik ga de Special Forces oprecht missen. Tot slot: shout-out naar onze chefs. Hun visie, doorzettingsvermogen en kracht is echt iets om jaloers op te zijn. Het werkt verslavend. Dus als ze mij morgen écht op missie willen meenemen: be my guest!”

Dirk Van Tichelt won al brons op de Olympische Spelen, maar dit was toch ook een beproeving. “Fysiek had ik mij niet meer te bewijzen”, zegt hij. “Maar het was lang geleden dat ik nog eens zo over mijn limiet ging. Dat is de winnaarsmentaliteit die er nog steeds in zit. Ik heb heel veel respect voor die mannen van de Special Forces en ik wou dat gewoon eens meemaken, wat zij allemaal kunnen. De rest van mijn leven ga ik blijven terugdenken aan de intense momenten die wij hier hebben beleefd.”

Tikje te lang

Voor Koen Wauters duurde de afvallingsrace net een tikje te lang. De psychologische proeven waarbij een fysieke foltering werd gesimuleerd, doorstond de zanger nog op de voorlaatste dag. Maar toen de instructeurs aan het eind van die dag een fysiek uitputtend parcours in petto hadden, kraakte de zanger. Het kruipen door water en de monkeybars lukten nog amper, maar de combinatie met de cognitieve testen waren er te veel aan. Hij kon de touwknopen die hij moest leggen maar niet onthouden en ook het NAVO-alfabet kon hij niet meer opzeggen. “Hij is helemaal platgevallen”, concludeerden de instructeurs en ze verzochten Wauters de wedstrijd te verlaten.

“Ik kan mij neerleggen bij de beslissing van de instructeurs en ik ben blij dat zij die beslissing genomen hebben”, vertelde Koen Wauters na afloop. “Het is niet plezant om zelf te moeten zeggen “Hier is mijn nummer, ik geef op”. Dat zit niet zo in mijn systeem. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik was stikkapot, alle energie was eruit, dus ik heb er vrede mee.”

